До Німеччини 56-річна Руслана Писанка виїхала в перші дні війни, щоб підлікувати травмовану ногу. Хвору на рак маму вона залишила на чоловіка Ігоря Ісакова.

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Мама Руслани Писанки померла на руках її чоловіка

Спочатку вони жили в Гореничах, тоді перебралися на Івано-Франківщину, де їх прихистив будівельник, який зводив акторці дім. Однак жінці ставало гірше, тож зять був змушений відвезти її назад до Києва.

У мами вже була остання стадія, Ігор колов сильні знеболювальні. Довелося повернутися до Києва – був уже дуже тяжкий стан. У квартирі на Виноградарі мати померла на руках Ігоря,

– розповів журналістам Микола Канішевський.

Нагадаємо, Ольга Сумська, яка близько товаришувала з Писанкою, зізналася, що її мама померла ще в лютому. Акторка ховала неньку по вайберу, бо не могла приїхати з Німеччини вже через свою важку хворобу.

"Вона нікому не говорила про свій діагноз. У Німеччині у неї діагностували тяжку хворобу. Останній місяць Ігор був поряд з нею. Він і зараз у Німеччині", – поділився Канішевський.

Нагадаємо! Микола Канішевський – український телепродюсер, ведучий телевізійних програм. Саме він вивів Руслану Писанку на телеекран. Вона як режисерка мала б знайти ведучу погоди, а стала нею сама.