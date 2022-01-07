Звезды на каникулах: где отдыхают украинские знаменитости после Нового года
Источник:24 канал
После Нового года множество украинских знаменитостей отправились на отдых. Предлагаем посмотреть, где проводят время звезды.
Многие украинские знаменитости проводят отпуска за рубежом. Но есть и те, кто остался на праздники в Украине.
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Где отдыхают украинские звезды
Настя Каменских и Потап
Звездные супруги после празднования Нового года отправились в Мексику. Там они проводят время вместе с подругой Анной Андрейчук.
Настя Каменских на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Новый год пара встретила в Буковеле, где вела корпоратив. Там Катя и Юрий остановились и после празднования. Они отдыхают в Яремче, гуляют по туристическим локациям и вдохновляются гуцульскими традициями.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Монатик
Мультиартист встретил Новый год в Майами, где выступил с концертом. Там он и остался в первые дни 2022 года. Вместе с женой и сыновьями Монатик посещает различные музеи, заведения и вдохновляется архитектурой.
Надя Дорофеева
Вместе с Владимиром Дантесом знаменитость отправилась в Мексику. "Я давно хотела сюда приехать. Атмосфера, погода, еда, люди – первые классные впечатления. Впереди нас ждут всякие практики и экскурсии в древние места. Все это для меня вызовы, ведь первого я боюсь, а второе – ненавижу. Но тут прямо тянет", – поделилась певица.
Надя Дорофеева на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Леся Никитюк
Блогер и ведущая встретила Новый год на горнолыжном курорте в сердце Карпат. Свой отпуск она продлила на Западной Украине, где восстанавливается после рабочих будней.
Леся Никитюк на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Влад Яма
Танцор является одним из тех, кто отдыхает на новогодне-рождественские праздники в Мексике. Он активно проводит время в Тулуме с женой и сыном.
Влад Яма с женой на отдыхе Фото из инстаграма звезды
Виктор Павлик с женой
Супруги празднуют начало Нового года также на Западной Украине. Они встретили 2022 год в Яремче, а сейчас жена артиста Екатерина Репьяхова отдыхает в Буковеле, где активно делится фото и видео с поклонниками.
Екатерина Репьяхова на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Дарья Петрожицкая
Актриса отправилась в Египет с бойфрендом. Для пары это особое место, ведь там они впервые встретились.
Дарья Петрожицкая с бойфрендом на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Лилия Ребрик
Актриса является одной из тех, кто проводит Новый год и Рождество в Украине. Она приехала в Черновцы с семьей, где живут ее родные: "Мы ищем и находим свое вдохновение у родителей, рядом с ними, чтобы как в детстве: безумно ароматно пахнет с кухни, значит, там что-то колдует мама и детям до нее нельзя! Рядом с детьми суетится папа, разворачивают новогодние подарки – их бережно и с любовью положили еще в новогоднюю ночь под елку специально для нас!".
Иванна Онуфрийчук
Телеведущая со всей семьей еще 1 января отправилась во Францию. Звезда развлекается на горнолыжном курорте.
Иванна Онуфрийчук на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Злата Огневич
На днях знаменитость отправилась в путешествие. Исполнительница прилетела в необычное место отдыха – Занзибар.
Злата Огневич на отдыхе / Фото из инстаграм-сториз
Ирина Федишин
Перед насыщенным рождественским туром исполнительница набирается сил в Буковеле. "Та романтика, которая часто в моей голове... Вечер, за окном заснеженные горы, в камине потрескивают дрова, на елке мерцают огоньки... И самое главное – ощущение любви и объятий любимого мужчины", – поделилась певица.
Ирина Федишин с мужем на отдыхе / Фото из инстаграма звезды