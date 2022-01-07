Звезды на каникулах: где отдыхают украинские знаменитости после Нового года

После Нового года множество украинских знаменитостей отправились на отдых. Предлагаем посмотреть, где проводят время звезды.

Многие украинские знаменитости проводят отпуска за рубежом. Но есть и те, кто остался на праздники в Украине.

Читайте также Вместе с семьями: принцессы Евгения и Беатрис отдыхают на курорте в Швейцарии

Где отдыхают украинские звезды

Настя Каменских и Потап

Звездные супруги после празднования Нового года отправились в Мексику. Там они проводят время вместе с подругой Анной Андрейчук.

Настя Каменских на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Новый год пара встретила в Буковеле, где вела корпоратив. Там Катя и Юрий остановились и после празднования. Они отдыхают в Яремче, гуляют по туристическим локациям и вдохновляются гуцульскими традициями.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Монатик

Мультиартист встретил Новый год в Майами, где выступил с концертом. Там он и остался в первые дни 2022 года. Вместе с женой и сыновьями Монатик посещает различные музеи, заведения и вдохновляется архитектурой.

Надя Дорофеева

Вместе с Владимиром Дантесом знаменитость отправилась в Мексику. "Я давно хотела сюда приехать. Атмосфера, погода, еда, люди – первые классные впечатления. Впереди нас ждут всякие практики и экскурсии в древние места. Все это для меня вызовы, ведь первого я боюсь, а второе – ненавижу. Но тут прямо тянет", – поделилась певица.

Надя Дорофеева на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк

Блогер и ведущая встретила Новый год на горнолыжном курорте в сердце Карпат. Свой отпуск она продлила на Западной Украине, где восстанавливается после рабочих будней.

Леся Никитюк на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Влад Яма

Танцор является одним из тех, кто отдыхает на новогодне-рождественские праздники в Мексике. Он активно проводит время в Тулуме с женой и сыном.

Влад Яма с женой на отдыхе Фото из инстаграма звезды

Виктор Павлик с женой

Супруги празднуют начало Нового года также на Западной Украине. Они встретили 2022 год в Яремче, а сейчас жена артиста Екатерина Репьяхова отдыхает в Буковеле, где активно делится фото и видео с поклонниками.

Екатерина Репьяхова на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Дарья Петрожицкая

Актриса отправилась в Египет с бойфрендом. Для пары это особое место, ведь там они впервые встретились.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Лилия Ребрик

Актриса является одной из тех, кто проводит Новый год и Рождество в Украине. Она приехала в Черновцы с семьей, где живут ее родные: "Мы ищем и находим свое вдохновение у родителей, рядом с ними, чтобы как в детстве: безумно ароматно пахнет с кухни, значит, там что-то колдует мама и детям до нее нельзя! Рядом с детьми суетится папа, разворачивают новогодние подарки – их бережно и с любовью положили еще в новогоднюю ночь под елку специально для нас!".

Иванна Онуфрийчук

Телеведущая со всей семьей еще 1 января отправилась во Францию. Звезда развлекается на горнолыжном курорте.

Иванна Онуфрийчук на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Злата Огневич

На днях знаменитость отправилась в путешествие. Исполнительница прилетела в необычное место отдыха – Занзибар.

Злата Огневич на отдыхе / Фото из инстаграм-сториз

Ирина Федишин

Перед насыщенным рождественским туром исполнительница набирается сил в Буковеле. "Та романтика, которая часто в моей голове... Вечер, за окном заснеженные горы, в камине потрескивают дрова, на елке мерцают огоньки... И самое главное – ощущение любви и объятий любимого мужчины", – поделилась певица.

Ирина Федишин с мужем на отдыхе / Фото из инстаграма звезды