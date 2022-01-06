Жена украинского музыканта Виктора Павлика проводит новогодние каникулы в Буковеле вместе с большой семьей, пока муж объединяет отдых и работу. Она демонстрирует поклонникам, во сколько супругам обходится курорт.
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Екатерина Репьяхова о ценах в Буковеле
Звездная жена активно публикует инстаграм-сториз, где демонстрирует разные развлечения, показывает семейные трапезы, а также цены за эти услуги.
За две ночи в стандартном номере в двухзвездочном отеле Екатерина заплатила более 8 500 гривен. Развлечения на курорте (катание на лыжах или велосипеде) за два дня стоили 2 650 гривен. За катание на горке Репьяхова отдала 800 гривен за двух человек.
Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой
Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой
Обеды и ужины также обходились супруге Виктора Павлика дорого. В одном из ресторанов она поужинала вместе с четырьмя родственниками на 3 тысячи гривен.
"Я считаю, что это очень хорошая цена. 3 тысячи с алкоголем – это супер", – поделилась она.
Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой
Ужасно обслуживают. Я час ждала салат, мне его не принесли, и я ушла. Никто даже не извинился,
– рассказала Репьяхова.
Цены в Буковеле / Фото из инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой
Украинские звезды в Буковеле
Не только супруга Виктора Павлика проводит новогодние каникулы в Буковеле. Также там отдыхают и отдыхали другие звезды:
- Владимир Остапчук с супругой встретили на курорте Новый год. Правда, супруги уже вернулись в Киев, потому что Кристина Горняк подхватила грипп и слегла с температурой.
- Ирина Федишин с мужем зато уехала в Буковель после Нового года и проводит там отпуск.