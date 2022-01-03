С элитного курорта Буковель Катя Осадчая и Юрий Горбунов уехали в Яремче. Они выбрали лучшую гостиницу городка с огромной террасой с видом на лес и горы. Однако в номере класса люкс пара не засиживалась, а пошла гулять по популярному туристическому маршруту.

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Влюбленные побывали у известного водопада Пробий и вдохновились силой воды, рассматривали гуцульские наряды и любовались горными пейзажами.

Такое хорошее начало года! Гуляли, дышали, ели,

– поделилась Катя Осадчая.

Юрий Горбунов передал фанам "новогодний, гуцульский привет из Яремче". Для прогулки супруги выбрали комфортные и теплые образы – светлые пуховики и брюки.

К слову, на Новый год в Буковеле с Осадчей и Горбуновым были сыновья – 4-летний Иван и 4-месячный Даниил. Старший ушел с родителями на экскурсию по Яремче, а младший, похоже, остался в отеле.

Колоритные фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова из Яремче

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Яремче / Фото с инстаграма ведущего

Катя Осадчая в Яремче / Фото с инстаграма ведущей