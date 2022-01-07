Чимало українських знаменитостей проводять відпустки за кордоном. Але є й ті, хто залишився на свята в Україні.

Читайте також Разом з сім'ями: принцеси Євгенія та Беатріс відпочивають на курорті у Швейцарії

Де відпочивають українські зірки

Настя Каменських і Потап

Зіркове подружжя після святкування Нового року відправилось до Мексики. Там вони проводять час разом з подругою Анною Андрійчук.



Настя Каменських на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Новий рік пара зустріла у Буковелі, де вела корпоратив. Там Катя та Юрій зупинилися й після святкування. Вони відпочивають у Яремче, гуляють туристичними локаціями та надихаються гуцульськими традиціями.



Катя Осадча та Юрій Горбунов на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Монатік

Мультиартист зустрів Новий рік у Маямі, де виступив з концертом. Там він і залишився у перші дні 2022 року. Разом з дружиною та синами Монатік відвідує різноманітні музеї, заклади та надихається архітектурою.

Надя Дорофєєва

Разом з Володимиром Дантесом знаменитість гайнула до Мексики. "Я давно хотіла сюди приїхати. Атмосфера, погода, їжа, люди – перші класні враження. Попереду на нас чекають всякі практики та екскурсії в стародавні місця. Все це для мене виклики, адже першого я боюся, а друге – ненавиджу. Але тут прямо тягне", – поділилась співачка.



Надя Дорофєєва на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Леся Нікітюк

Блогерка та ведуча зустріла Новий рік на гірськолижному курорті в серці Карпат. Свою відпустку вона продовжила на Західній Україні, де відновлюється після робочих буднів.



Леся Нікітюк на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Влад Яма

Танцівник є одним з тих, хто відпочиває на новорічно-різдвяні свята у Мексиці. Він активно проводить час у Тулумі з дружиною і сином.



Влад Яма з дружиною на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Віктор Павлік з дружиною

Подружжя святкує початок Нового року також на Західній Україні. Вони зустріли 2022 рік в Яремче, а зараз дружина артиста Катерина Реп'яхова відпочиває в Буковелі, де активно ділиться фото й відео з прихильниками.



Катерина Реп'яхова на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Дар'я Петрожицька

Акторка відправилась до Єгипту з бойфрендом. Для пари це особливе місце, адже там вони вперше зустрілися.



Дар'я Петрожицька з бойфрендом на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Лілія Ребрик

Акторка є одною з тих, хто проводить Новий рік та Різдво в Україні. Вона приїхала у Чернівці з сім'єю, де живуть її рідні: "Ми шукаємо і знаходимо своє натхнення коло батьків, поруч з ними, щоб як у дитинстві: шалено ароматно пахне з кухні, значить, там щось чаклує мама і дітям до неї зась! Поруч з дітьми метушиться тато, розгортають новорічні подарунки – їх дбайливо і з коханням поклали ще у новорічну ніч під ялинку спеціально для нас!".

Іванна Онуфрійчук

Телеведуча з усією сім'єю ще 1 січня відправилась до Франції. Зірка розважається на гірськолижному курорті.



Іванна Онуфрійчук на відпочинку / Фото з інстаграму зірки

Злата Огнєвіч

Днями знаменитість вирушила у подорож. Виконавиця прилетіла до незвичного місця відпочинку – Занзібару.



Злата Огнєвіч на відпочинку / Фото з інстаграм-сторіз

Ірина Федишин

Перед насиченим різдвяним туром виконавиця набирається сил у Буковелі. "Та романтика, яка часто у моїй голові… Вечір, за вікном засніжені гори, у каміні потріскують дрова, на ялинці мерехтять вогники… І найголовніше – відчуття любові та обіймів коханого чоловіка", – поділилась співачка.



Ірина Федишин з чоловіком на відпочинку / Фото з інстаграму зірки