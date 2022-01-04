Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась с поклонниками новыми фото. Она показала, как проводит новогодние каникулы.

Читайте также Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Яремче: колоритные фото

Иванна Онуфрийчук во Франции

Телеведущая встретила Новый год в Киеве вместе с мужем Алмазом. Однако уже 1 января звезда отправилась вместе с семьей во Францию. Там она отдыхает на горнолыжном курорте.

Иванна Онуфрийчук показала общие кадры с семьей и романтические фото с мужем на лыжах на фоне удивительных пейзажей.

Семья. Горы. Солнце. Лыжи. Идеальное начало 2022 года!
– поделилась телезвезда.

Иванна Онуфрийчук с семьей во Франции / Фото из инстаграма ведущей

Поклонники поделились впечатлениями от новых фотографий Иванны Онуфрийчук:

  • "Такие пейзажи вызывают восхищение";
  • "Сказочно красиво. Хорошего отдыха!";
  • "Иванка, круто";
  • "Какой крутой лыжный костюм, это мечта";
  • "Вы такая красивая";
  • "Класс! Все такие позитивные. Горы Вашей семье очень подходят";
  • "Такие солнечные! И ты, как всегда, красавица".