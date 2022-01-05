Заслуженная артистка Украины Дарья Петрожицкая поделилась с поклонниками новым фото. Новогодние каникулы звезда проводит в тёплых краях.

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Дарья Петрожицкая с бойфрендом

Актриса опубликовала романтическое фото, на котором позировала на руках у бойфренда. Пара предстала перед камерой на фоне моря и неба. Дарья Петрожицкая была улыбающейся и счастливой.

Звезда надела длинную черную юбку с принтом и рубашку оверсайз. Ее бойфренд выбрал черный наряд.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом
Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото из инстаграма звезды

Дарья Петрожицкая очень редко публикует фото с возлюбленным в сети. Поэтому новый снимок собрал множество комментариев:

  • "Ну какие прекрасные";
  • "Супер";
  • "Красивые";
  • "Божьи коровки";
  • "Идеально";
  • "Вы шикарны";
  • "Прекрасная фотография";
  • "Красота какая".