Заслуженная артистка Украины Дарья Петрожицкая поделилась с поклонниками новым фото. Новогодние каникулы звезда проводит в тёплых краях.
Интересно Лилия Ребрик с семьей отдыхает в Черновцах: яркие фото
Дарья Петрожицкая с бойфрендом
Актриса опубликовала романтическое фото, на котором позировала на руках у бойфренда. Пара предстала перед камерой на фоне моря и неба. Дарья Петрожицкая была улыбающейся и счастливой.
Звезда надела длинную черную юбку с принтом и рубашку оверсайз. Ее бойфренд выбрал черный наряд.
Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото из инстаграма звезды
Дарья Петрожицкая очень редко публикует фото с возлюбленным в сети. Поэтому новый снимок собрал множество комментариев:
- "Ну какие прекрасные";
- "Супер";
- "Красивые";
- "Божьи коровки";
- "Идеально";
- "Вы шикарны";
- "Прекрасная фотография";
- "Красота какая".