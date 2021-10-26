Известный британский модельер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм вместе с дочерью Харпер и сыном Крузом вместе провели несколько дней. Они отправились в новое для себя место – округ Напа в штате Калифорния.
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Отдых семьи Бекхэмов
Сначала дизайнер с семьей посетила шоколадную фабрику Woodhouse Chocolate. Там семья весело провела время. 10-летняя Харпер собственноручно сделала из шоколада туфельку и украсила ее мелкими деталями.
Харпер на шоколадной фабрике / Фото из инстаграм-сторис
Дэвид Бекхэм также занялся производством сладостей. Он сделал шарики из белого шоколада с темной начинкой. Жена сделала любимому комплимент и назвала его Вилли Вонкой.
Дэвид Бекхэм готовит конфеты / Фото из инстаграм-сторис
На этом путешествие семьи Бекхэмов не завершилось. В Калифорнии они застали настоящую золотую осень. Дизайнер сфотографировалась с детьми – Харпер и Крузом на живописном фоне.
Виктория Бекхэм с сыном / Фото из инстаграма звезды
Виктория Бекхэм с дочкой / Фото из инстаграма звезды
Уже вечером семейство ждал ужин в ресторане. Трогательным фото поцелуя с женой в заведении Дэвид Бекхэм поделился в инстаграме.
Вечер свиданий. С детьми, которые слегка стесняются, когда их просят сфотографировать маму и папу. Спасибо Харпер за фотографию и извини, Круз, что заставил тебя смущаться,
– с юмором подписал фото звездный отец.
Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма
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