Звездные супруги – Настя Каменских и Потап активно проводят отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и посещают особые места. На днях они поделились яркими фото на личных страницах.
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Новые фото Насти Каменских из отпуска
Исполнительница вместе с мужем отправились в мечеть шейха Заида. На территории сооружения и сфотографировалась пара, однако в традиционном наряде.
Настя Каменских позировала перед камерой в просторном платье цвета дымчатой розы, с золотистыми полосками и объемными рукавами. Голову певица покрыла атласным платком в тон к наряду.
Звезда дополнила необычный для себя образ черной сумкой. Она позировала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.
Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды
Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды
Настя Каменских и Потап / Фото с инстаграма звезды
Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды
Отметим, мечеть шейха Заида также посещали президентская чета. Елена и Владимир Зеленские приезжали в ОАЭ с рабочим визитом. Первая леди Украины осмотрела мечеть также в традиционном арабском одеянии.