Відома британська модельєрка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем разом з донькою Гарпер та сином Крузом разом провели кілька днів. Вони відправились у нове для себе місце – округ Напа у штаті Каліфорнія.
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Відпочинок родини Бекхемів
Спершу дизайнерка з сім'єю завітала на шоколадну фабрику Woodhouse Chocolate. Там сім'я весело провела час. 10-річна Гарпер власноруч зробила з шоколаду туфельку й прикрасила її дрібними деталями.
Гарпер на шоколадній фабриці / Фото з інстаграм-сторіз
Девід Бекхем також зайнявся виробництвом солодощів. Він зробив кульки з білого шоколаду з темною начинкою. Дружина зробила коханому комплімент і назвала його Віллі Вонкою.
Девід Бекхем готує цукерки / Фото з інстаграм-сторіз
На цьому подорож родини Бекхемів не завершилось. У Каліфорнії вони застали справжню золоту осінь. Дизайнерка сфотографувалась з дітьми – Гарпер та Крузом на мальовничому тлі.
Вікторія Бекхем з сином / Фото з інстаграму зірки
Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму зірки
Вже ввечері сімейство чекала вечеря у ресторані. Зворушливим фото поцілунку з дружиною у закладі Девід Бекхем поділився в інстаграмі.
Вечір побачень. З дітьми, які злегка соромляться, коли їх просять сфотографувати маму й тата. Дякую Гарпер за фотографію і вибач, Крузе, що змусив тебе бентежитися,
– з гумором підписав фото зірковий батько.
Вікторія і Девід Бекхеми / Фото з інстаграму Девіда Бекхема
Зауважимо, час відпочинку та відпусток настав і для українських зірок.
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