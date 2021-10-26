Звездная пара актера Леонардо Ди Каприо и модели Камилы Морроне редко попадает в объективы фотографов, но и не дает повода для слухов о разрыве. Тем более что на днях их увидели вместе.

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Леонардо Ди Каприо с возлюбленной на отдыхе

Папарацци увидели пару во время их романтического отпуска на Гавайях. Там знаменитости и проводят время.

Влюбленных сфотографировали во время прогулки. Они были одеты в повседневную одежду, а в руках держали кокосовый напиток.

Как обычно, Леонардо и Камила пытались не привлекать внимание публики. Актер надел кепку и находился в защитной маске, максимально скрывавшей его лицо. Модель опустила глаза и смотрела в смартфон.

Фото пары на Гавайях можно просмотреть по ссылке.

Что известно об отношениях между Леонардо Ди Каприо и Камиллой Морроне