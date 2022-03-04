В знак поддержки Украины: королева Летиция вышла в свет в вышиванке

Весь мир сейчас с Украиной. Королева Летиция во время нового выхода поддержала нашу страну. Она надела красивую вышиванку.

В Украине длится 9-й день войны. Каждый день наши защитники дают достойный отпор врагу. Страдает гражданское население. В некоторых городах люди вынуждены на днях и ночами находиться в укрытиях.

Обратите внимание Это нападение на демократию, – наследник престола принц Чарльз упомянул об Украине в своей речи

Королева Летиция надела вышиванку

Испанская королева тоже поддерживает Украину. Во время нового рабочего выхода Ее Величество похвасталась невероятно красивым образом в вышитой рубашке. Летиция предстала перед публикой в ​​элегантных черных брюках и вышитой рубашке. Талию подчеркнул широкий черный пояс. Соединила одежду с черными туфлями-челноками на каблуке.



Королева Летиция в вышиванке / Фото Getty Images

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Королева Летиция в вышиванке / Фото Getty Images

Члены королевских семей поддерживают Украину

Летиция не первая из королевских семей, кто поддержал Украину. Представители монарших семей сейчас вместе со всем украинским народом:

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