В знак поддержки Украины: королева Летиция вышла в свет в вышиванке
Источник:Getty Images
Весь мир сейчас с Украиной. Королева Летиция во время нового выхода поддержала нашу страну. Она надела красивую вышиванку.
В Украине длится 9-й день войны. Каждый день наши защитники дают достойный отпор врагу. Страдает гражданское население. В некоторых городах люди вынуждены на днях и ночами находиться в укрытиях.
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Королева Летиция надела вышиванку
Испанская королева тоже поддерживает Украину. Во время нового рабочего выхода Ее Величество похвасталась невероятно красивым образом в вышитой рубашке. Летиция предстала перед публикой в элегантных черных брюках и вышитой рубашке. Талию подчеркнул широкий черный пояс. Соединила одежду с черными туфлями-челноками на каблуке.
Королева Летиция в вышиванке / Фото Getty Images
Королева Летиция в вышиванке / Фото Getty Images
Члены королевских семей поддерживают Украину
Летиция не первая из королевских семей, кто поддержал Украину. Представители монарших семей сейчас вместе со всем украинским народом:
- принц Гарри и Меган Маркл выступили против нарушений международного и гуманитарного права, призывая к этому всех мировых лидеров;
- принц Уильям и Кейт Миддлтон вспомнили встречу с Владимиром Зеленским и его супругой. Супруги поддерживают президента и весь украинский народ;
- монархи Нидерландов также выразили поддержку украинскому народу;
- принц Чарльз с супругой посетили Украинский католический собор в Лондоне;
- королева Елизавета II сделала щедрое пожертвование для Украины.
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