Злата Огневич сообщила, что ее преследователь снова на свободе: звезда готова идти в суд
Источник:инстаграм Златы Огневич
Украинская певица Злата Огневич рассказала, что произошло с мужчиной, который угрожал ее убить. Она призналась, что преследователя отпустили, но звезда не готова останавливаться.
Известная украинская певица и "Холостячка-2" Злата Огневич продолжает сражаться против преследователя, который угрожает ей уже 3 года. На днях звезда рассказала, чем завершился иск.
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Преследователь Златы Огневич на свободе
Исполнительница сообщила, что на самом деле все только начинается. Как рассказала звезда, она попросила судью ограничить возможность приблизиться к ней. Однако получила отказ.
Сегодня был сделан первый шаг. Мы подали прошение о том, чтобы человека как-то ограничили от приближения ко мне. И тут женщина-судья даже не стала рассматривать. Полиция со своей стороны сделала все возможное, она нашла преступника, она его арестовала, она сделала все,
– рассказала певица.
Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис звезды
Злата Огневич добавила, что теперь Вадим Лебедь находится на свободе и снова может делать все, что угодно. При рассмотрении дела, по словам звезды, он улыбался и говорил: "Я вам говорил, что мне ничего не будет".
"По закону его больше не могут задерживать, ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет", – поделилась артистка.
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Однако Злата Огневич на этом останавливаться не планирует. Она хочет нанять адвоката и довести дело до логического завершения, чтобы злоумышленника посадили в тюрьму.
Я не буду опускать руки, я не буду отсиживаться в кустах и бояться. Я буду добиваться справедливости в рамках закона. Я буду обращаться в суд, я буду привлекать журналистов. Для того чтобы общество знало, такие случаи нужно наказывать и женщин нельзя оскорблять,
– подытожила знаменитость.
Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис звезды
Дело Златы Огневич против преследователя
- 24 января артистка призналась, что ее уже три года преследует мужчина Вадим Лебедь. Он угрожает убить певицу и ее отца, а также постоянно пишет в социальных сетях сестре Златы Огневич. Певица сняла преследователя на видео и выложила в сеть с просьбой ее защитить.
- После публичной огласки "Холостячка" в очередной раз заявила на мужчину в полицию. Столичные правоохранители открыли против него уголовное производство.
- Уже на следующий день органы нашли Вадима Лебедя и задержали его. Злата Огневич призналась, что не смогла сдержать эмоций и расплакалась.