Насилие над женщинами все чаще встречается в современном обществе. И бывает оно в разных формах. Злата Огневич страдает от преследований уже несколько лет и никто не может ей помочь.

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Злата Огневич об угрозах

Исполнительница подчеркнула, что больше не может молчать. В этой ситуации она просто беззащитная женщина, которую уже более 3 лет преследует неадекватный мужчина. И никто за это время не смог решить ее проблему.

Он продолжает свои преследования, которые в последнее время стали более частыми. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация – это также один из видов насилия,

– заявила Огневич.

Певица обратилась к мэру Киева Виталию Кличко, ведь человек, который ее преследует, заявил, что не боится мэра. Также обратилась в правоохранительные органы, юристам и всем тем, кто имеет компетенцию и действительно может помочь.

"Я обращаюсь к своей стране и президенту. Потому что я больше не желаю молчать. Хватит!", – добавила артистка, отметив, что на ее месте могут быть родные люди государственных деятелей и правоохранителей.

Также Злата обратилась к журналистам. Она сказала, что не будет комментировать эту ситуацию, поскольку это не пиар и не развлечение: "Поэтому просьба не звонить моей команде с просьбой дать комментарии. Видео я опубликовала, поскольку больше не могу молчать".

Надеюсь, на этот раз меня услышат и смогут помочь,

– завершила Огневич.

В видео мужчина угрожает знаменитости: "Если я тебя еще раз увижу по телевизору, то завалю. Тебя или твоего отца". Преследователь вел себя неадекватно, нецензурно выражался. По его словам, ему безразлично на правоохранительные органы, поскольку они Злате все равно не помогут.