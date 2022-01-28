Известная украинская певица и "Холостячка-2" Злата Огневич продолжает сражаться против преследователя, который угрожает ей уже 3 года. На днях звезда рассказала, чем завершился иск.

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Преследователь Златы Огневич на свободе

Исполнительница сообщила, что на самом деле все только начинается. Как рассказала звезда, она попросила судью ограничить возможность приблизиться к ней. Однако получила отказ.

Сегодня был сделан первый шаг. Мы подали прошение о том, чтобы человека как-то ограничили от приближения ко мне. И тут женщина-судья даже не стала рассматривать. Полиция со своей стороны сделала все возможное, она нашла преступника, она его арестовала, она сделала все,

– рассказала певица.

Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис звезды

Злата Огневич добавила, что теперь Вадим Лебедь находится на свободе и снова может делать все, что угодно. При рассмотрении дела, по словам звезды, он улыбался и говорил: "Я вам говорил, что мне ничего не будет".

"По закону его больше не могут задерживать, ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет", – поделилась артистка.

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Однако Злата Огневич на этом останавливаться не планирует. Она хочет нанять адвоката и довести дело до логического завершения, чтобы злоумышленника посадили в тюрьму.

Я не буду опускать руки, я не буду отсиживаться в кустах и ​​бояться. Я буду добиваться справедливости в рамках закона. Я буду обращаться в суд, я буду привлекать журналистов. Для того чтобы общество знало, такие случаи нужно наказывать и женщин нельзя оскорблять,

– подытожила знаменитость.

Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис звезды

Дело Златы Огневич против преследователя