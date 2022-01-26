Украинская певица Злата Огневич сделала основные шаги, чтобы избавиться от преследования мужчины, с которым борется уже 3 года. Преследователя уже задержала в Киеве полиция по статье 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Злата Огневич прокомментировала задержание нападавшего

Артистка поделилась, что когда услышала о задержании, то не смогла сдержать слез. Она подчеркнула, что насилие над женщинами в любом проявлении должно быть наказано.

У меня для вас очень хорошие новости! Сегодня преступника задержали. Спасибо огромное Печерскому отделению полиции и всей команде, которая искала этого человека. Когда мне позвонил следователь, я просто от эмоций расплакалась, потому что я не спала всю ночь,

– призналась Злата.

"Я волновалась, потому что он мог быть где угодно... Он мог просто ждать моих родителей под подъездом... Ой, я даже думать не хочу об этом. У меня появилась надежда, и мы это дело доведем до конца. Это действительно резонансное событие", – добавила Огневич.



Злата Огневич о задержании преследователя / Фото из инстаграм-сторис Златы Огневич

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