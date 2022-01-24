Мужчина, имя которого Вадим Лебедь, запугивает Злату Огневич и утверждает, что не боится ни правоохранителей, ни мэра Киева Виталия Кличко. Однако беззащитная звезда все же решила в очередной раз заявить на него в полицию. Она приехала в отдел полиции в Печерском районе Киева и рассказала жуткие детали о преследователе.

Важно Я больше не могу молчать, – Злата Огневич заявила, что ее уже 3 года преследует мужчина

Злата Огневич заявила в полицию на преследователя

Звезда призналась, что после видео с угрозами она получила огромную поддержку фанов и друзей. Мужчины из ее окружения даже предлагали применить силу, но Злата Огневич хочет наказать Вадима Лебедя по закону.

Я очень хочу, чтобы все было по закону. Сейчас еду в полицию писать очередное заявление. Надеюсь, что-то изменилось, и публичная огласка мне поможет, потому что я бешусь! Я не собираюсь отсиживаться в роли жертвы, бояться жить и выходить на улицу,

– заявила Злата Огневич.

У отдела полиции она провела несколько часов и, похоже, в этой ситуации в конце концов сошел лед. "Настроение у меня значительно лучше, я уже улыбаюсь. У меня наконец появилась надежда на справедливость. Все будет хорошо", – заявила певица.

Злата Огневич обратилась в полицию / видео из инстаграм-сторис певицы

Отметим, от безысходности Злата Огневич обратилась за помощью не только к правоохранителям и юристам, но и к мэру Киева Виталию Кличко и президенту Владимиру Зеленскому.

Преследователь угрожал сестре Златы Огневич

Младшая сестра Златы Огневич рассказала, что на протяжении трех лет мужчина создал десятки фейковых аккаунтов в инстаграме. Он подписывается "Вадим Огневич" и следит не только за певицей, но и за ее семьей. Более того, два года назад преследователь добрался до Юлии. Он представился таксистом и насильно возил ее по городу.

Он сумел подстроить ситуацию со службой такси, чтобы я села в его машину. Он возил меня по промышленному району Подола и заставлял устроить встречу с моими родителями и Златой,

– рассказала Юлия.

Девушка добавила, что после этого инцидента обратилась в полицию, но ей ответили, что станут реагировать на преследователя, когда тот покалечит или нанесет ущерба.

Скриншот из инстаграм-сторис Златы Огневич