Ведущая отметила, что Злата не единственная женщина, которая страдает из-за этого, однако никто помочь не может. Это по-настоящему возмущает.

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Маша Ефросинина о ситуации со Златой Огневич

Телеведущая активно борется за права и защиту женщин. Она часто обращает внимание на насилие, от которого страдают миллионы. Маша в который раз публично акцентировала на этой проблеме, вспомнив о ситуации со Златой Огневич, которая случилась на днях. Тогда артистка опубликовала видео, где неизвестный мужчина угрожает ей убийством.

"Да что это такое происходит? Сначала преследования и угрозы в адрес Jerry Heil от неизвестного мужчины. Теперь абсолютно ужасные и страшные угрозы от хамоватого и морального урода, который 3 года преследует Злату. И в обоих случаях есть абсолютная беспомощность женщин и бездействие полиции! Страшно представить, чему подвергаются неизвестные женщины и какие беспомощные они в подобных случаях!", – написала Маша.



Ефросинина о ситуации с Огневич / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Благодаря тому, что ситуация получила публичную огласку, полиция открыла уголовное дело и обидчика Златы Огневич задержали. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Напомним, Злата Огневич опубликовала видео, в котором показала, как агрессивный мужчина преследовал ее автомобиль и угрожал убить, если еще раз увидит по телевизору. Исполнительница призналась, что он донимает ее уже 3 года, угрожал ее сестре и отцу.

В начале января о сексуальном преследовании заявила и Jetty Heil. Фанат из России полтора года писал ей и описывал свои сексуальные фантазии. Затем он незаконно пересек границу и приехал во Львов, где певица выступила с концертом. Сотрудники полиции оставили этот факт без внимания.