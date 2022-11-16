Российские ракеты упали в Пшеводове в Грубешевском районе. Этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями. Впервые за время полномасштабной войны из-за массированного обстрела российскими войсками снаряды упали на территорию страны НАТО.

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Тарас Тополя о падении ракет в Польше

Лидер группы "Антитела" высказал свое мнение по поводу падения российских ракет на территории Польши. Поскольку это страна НАТО, именно Альянс должен дать решительный ответ. Зато все больше заявлений о том, что члены НАТО не уверены, что это была российская ракета, запущенная с территории России.

Тарас Тополя подчеркнул, что не стоит тешить себя иллюзиями, поскольку НАТО не вступит в эту войну. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших граждан Польши. А также обратился к украинцам.

Несколько напоминаний всем: Россия – государство-террорист, НАТО не впишется, 5 статья коллективного договора – забудьте. И не обольщайтесь иллюзиями. Просто делаем свое – планомерно уничтожаем оккупантов. При поддержке союзников. Да победим!

– написал Тарас.



Тарас Тополя о ракетном ударе по территории Польши / Фото с инстаграмма артиста

Падение российских ракет в Польше: главное