15 ноября в Украину было выпущено около 90 ракет. Силы ПВО сбили примерно 70. Украинские звезды отреагировали на одну из самых больших массированных атак по территории страны, сообщает 24 канал.

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Маша Ефросинина

Телеведущая распространила обращение президента Зеленского и обратилась к своей мировой аудитории. Она добавила, что инстаграм удаляет все, что публикуется о ракетных ударах.

Украина сегодня под обстрелом 85 ракет! Все факты, которые я публикую об этом, Meta удаляет почти в тот же момент. Мир устал от этого? Мир не хочет анализировать, почему мирные жители в центре Европы гибнут ни за что? Украинцы одиноки, лицом к лицу с холодом и тьмой. Мир хочет сохранить нейтралитет? Что еще должно произойти, чтобы кто-то положил конец одному безумному маньяку?

– написала звезда.

Тина Кароль

Звезда опубликовала кадры попадания ракеты в жилой дом в Киеве. Также она обратилась к украинцам.

Они говорят, что хотят мира. А сейчас ударяют по Киеву и всей стране ракетами. Люди, дети прячутся в паркинге. Держись. Дрожат руки. Слезы не поборют врага, только мощь и смелость.

Злата Огневич

"Спасибо всем, кто написал, кто заботится, мне очень приятно. Я в безопасности, со мной все хорошо, хотя на момент прилета я находилась неподалеку и это была мощная взрывная волна, было очень страшно, люди начали прятаться, закрывать головы руками. Слава Богу, что моя мама успела уехать, она пока что в метро", – поделилась звезда.



Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз

Светлана Тарабарова

Певица поделилась, что узнала о воздушной тревоге, когда была в пробке. Ей позвонила подруга, ставшая свидетелем пролета ракеты.

"Каждый раз мозг не может понять, что это вообще происходит. Но я научилась не пугаться, потому что не имею права лишний раз переживать, ребенок все чувствует и потом еще хуже".



Светлана Тарабарова о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз



Светлана Тарабарова о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Катя Осадчая

"Х*й вы нас победите. Себя пугайте, только и можете, что забрасывать издалека, трусы проклятые. А с поля боя убегаете с енотом, твари".

Леся Никитюк

"Звонят племянницы. Сидят в укрытии в школе. Замерзли и хотят есть. Я не могу их забрать, потому что жду окончания тревоги и сижу в укрытии на другом конце города. Читая новости об "и*банных ракетах". Ублюдки, я никогда вам этого не прощу. И если мне еще раз кто-то напишет типа: "гребет всех под одну гребенку"... Просто сохраните себе это стороз навсегда. Ибо я буду вас всех, всех ненавидеть! Всегда! Вы тьма, вы рабы, вы дно!"

Никита Добрынин

Россия не может справиться с нашей армией и продолжает бить ракетами по мирным домам.

Даша Астафьева

"Эта война когда-нибудь закончится. А уровень вашей ничтожности и кончености – нет. Самая бездарная и убанская нация в мире! Я вас ненавижу. Сдохните все, кто там родился и поехал туда искать лучшей жизни".

Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз