Из-за неудач на фронте российские военные продолжают терроризировать гражданское население, обстреливают дома мирных людей. Среди регионов Украины, которые находятся под постоянными обстрелами, есть Харьковщина. Именно туда уже не в первый раз поехал Комаров.

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Дмитрий Комаров поехал в Харьковскую область

Ведущий опубликовал фото, сделанное на кухне обычного жилого дома. На фото видна хвостовая часть от "Смерча".

Этой фотографией Дмитрий привлек внимание к массированному ракетному обстрелу, который произошел 15 ноября. Он подчеркнул, что россияне снова прибегают к обстрелам жилых домов и энергетической инфраструктуре Украины, поскольку имеют поражения на всех фронтах.

Это война против наименее защищенных людей. Больше страдают дети, молодые мамы, беременные женщины, пенсионеры, люди с инвалидностью, для которых электроэнергия важна, чтобы сохранить продукты в холодильнике или разогреть еду на плите. Сражаются с украинскими пенсионерами, которые не могут без лифта подниматься на верхние этажи своих домов. Нет сомнений, что Россия продолжит бороться с подстанциями и будет показывать отключение света как военные победы. Пугает ли это нас? Нет. Мы давно готовы к такому сценарию. Это честное сражение? Нет. Будет ли Украина предпринимать адекватные меры? Да", – написал Дмитрий под фото.

Комаров призвал присоединиться к сбору средств на флот морских дронов от государственной инициативы UNITED 24. Большинство ракет, которыми вчера атаковали украинские города, были выпущены из моря. Поэтому эти дроны важны, чтобы снизить количество вражеских атак.

Чем больше дронов, тем больше русских ракет пойдут в известном направлении. А к нам полетит меньше ракет. Двигаемся в сторону победы,

– подытожил ведущий.

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