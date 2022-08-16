Неужели вместе: Злата Огневич сходила на свидание с участником "Холостячки"

Почти год назад завершились съемки второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич. С победителем Андреем Задворным она не осталась, поэтому другие участники до сих пор проявляют инициативу. Так певица сходила на свидание с Максом Тарапатой.

Они встретились в Киеве – в одном из ресторанов на берегу Днепра. Злата Огневич тут же опубликовала сторис, спросив: "Интересно, чей это мужской голос за кадром". Среди вариантов ответов были Дмитрий Шевченко, Виталий Кличко, Алексей Тригубенко и, конечно, Максим Тарапата.

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Злата Огневич сходила на свидание с Максом Тарапатой из "Холостячки"

Мне приятно, что вы узнаете голос того самого мужчины, который за кадром, но рядом. А я кое-что знаю, но пока буду молчать,

– заинтриговала Злата Огневич.

"Наконец-то встретились. Как всегда было о чем поговорить", – прокомментировал сам Максим Тарапата.

Злата Огневич с Максом Тарапатой из "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы

Что известно об отношениях Златы Огневич с Тарапатой