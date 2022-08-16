Об этом Злата Огневич рассказала в своем инстаграме. Она опубликовала видео с вечеринки в 4-звездном отеле Palmira Palace в оккупированной Ялте и заявила, что ее песню "Зозуля" украли "две л*рвы".

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В Крыму украли песню Златы Огневич "Зозуля"

Исконно русская забава – воровать и выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "Зозуля" на русском языке в исполнении двух л*рв, которые и не думают о законах и авторских правах. Хотя о чем я пишу, какие права могут быть у граждан россии. Извините, но меня тошнит,

– эмоционально отреагировала Злата Огневич.

К слову, артистки насколько бестолковы, что поют "Зозулю" под минус с ее голосом на беках. Однако звезда верит, что вскоре сама исполнит свой хит по случаю освобождения Крыма от российских оккупантов.

"Крым, надеюсь очень, что в скором времени "Зозуля" прозвучит на Дне освобождения Крыма по всем волшебным городам полуострова", – завершила Злата Огневич.

Реакция сети на воровство россиян

Анатолий Анатолич: "Сколько в свое время я провел мероприятия в Palmira Palace. И сейчас вижу это... Две лягушки";

"Сколько в свое время я провел мероприятия в Palmira Palace. И сейчас вижу это... Две лягушки"; "Такую шикарную песню обезобразить. Своего ничего придумать не могут, добрались до наших артистов и их песен. Бесят уже";

"Гадость! Я люблю эту песню очень, но после такого исполнения хочу блевать";

"Как ужасно звучит. Фу, их исполнение даже сравнивать с вашим нельзя";

"Поют ворованное они, а стыдно мне";

"Герб рашки вживую – две тупые курицы";

"Испанский стыд. Какая жесть";

"Это ужас, нация – деградация".

Напомним, что премьера песни "Зозуля" состоялась в декабре 2010 года. Для ее создания команда Златы Огневич выезжала в лес, где записывала настоящую кукушку. В ней также звуки колесной лиры, свирели и карпатской трембиты.

Злата Огневич – Зозуля: смотрите видео онлайн