Уже долгое время поклонники "Холостячки" Златы Огневич подозревают, что на самом деле ее дружеские отношения с Максимом Тарапатой переросли в любовь. Звезда решила ответить на слухи.

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Какие отношения у Златы Огневич и Максима Тарапаты

На днях исполнительница общалась с поклонниками в инстаграм-стори. Она ответила на вопрос, какие же все-таки у нее отношения с участником романтического шоу.

Настоящая дружба, которая только может быть между мужчиной и женщиной. А вы знаете, насколько Макс крутой,

– поделилась Злата Огневич.



Злата Огневич ответила на вопросы фанов / Фото из инстаграм-сторис

Впрочем, артистка заинтриговала другим сторис. На отдыхе в Африке она получила букет цветов по случаю дня рождения. Один из фанатов поинтересовался, от кого был этот презент, и звезда в ответ написала: "мужчина".



Злата Огневич ответила на вопросы фанов / Фото из инстаграм-сторис

Добавим, Максим Тарапата недавно также опроверг слухи о романе со Златой Огневич. Он признался, что не борется за сердце артистки. Мужчина поделился, что их отношения – "не борьба, а гармоничные и адекватные отношения".