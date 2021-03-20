В субботу, 20 марта, состоялся 9 выпуск гипершоу "Маска". Знаменитости, которые прячутся под яркими костюмами, еще больше запутали звездных детективов и поразили их невероятными выступлениями. Какие персонажи в очередной раз вышли на сцену – читайте далее.

Участники "Маски" стараются сделать все для того, чтобы как можно дольше остаться в шоу. В каждом выпуске они поражают зрителей и судей потрясающими номерами и изменением голоса. Какие неодинарные выступления были в 9 выпуске – читайте в материале Showbiz 24.

Важно Маска 9 выпуск: кто из участников покинул шоу

Ворон

Первым на сцену шоу "Маска" вышел звездный гость Ворон. Он отметил, что его костюм выбран неслучайно, ведь он в своем деле долгожитель. Персонаж добавил, что знаком с судьями, поэтому им не составит труда разгадать его личность. Ворон подчеркнул, что имеет нечто общее с рэпером Ярмаком, ученым Патоном и ведущим Мирошниченко.

Ворону удалось запутать звездных детективов. Андрей Данилко поинтересовался у гостя, участвовал ли он в КВН. Ворон заверил, что нет. Судьи стремились как можно скорее узнать, кто скрывается под маской. Оказалось, что на сцене перед ними выступила Злата Огневич. Звездные детективы потрясены, ведь были уверены, что она выступает в костюме Солнца.

Песня: "НеАнгелы" – "Юра, прости"

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Дракон

В новой подсказке участник рассказал, что он счастливый отец и у него больше сыновей, чем у Потапа, но пока меньше дочерей, чем у Снежаны Егоровой.

Андрей Данилко поинтересовался у Дракона, есть ли у него армянские корни. Участник рассказал, что не делал тест ДНК, но, возможно, у него действительно есть эти корни.

Песня: Макс Барских – "Подруга ночь"

Циклоп

Участница поделилась, что даже бывшему парню она пожелала счастья через песню. Она рассказала, что на сцене "Маски" является певицей, а в реальной жизни было много профессий.

Циклопу один раз удалось поразить судей. Дзидзьо спросил у персонажа, был ли он у него на студии. Участник не ответил на этот вопрос, однако поделился, что он очень сильно любил. Циклоп пообещал Андрею Данилко, что если он обнимет его, то станет счастливее. И звездный детектив это сделал.

Песня: Григорий Лепс & Стас Пьеха – "Она не твоя"

Сом

Персонаж сказал, что звездным детективам нужно просмотреть только 4 фильма для того, чтобы понять, кто он. Также участник поделился, что кроме английского знает еще несколько языков.

Настя Каменских спросила, танцевал ли Сом с ней, однако недолго. Персонаж отметил, что она замужем, поэтому не может ответить на этот вопрос. Судьи запутались, теперь у них нет вариантов, кто же скрывается под маской.

Песня: Олег Кензов – "Обстановка по кайфу"

Лягушонок

Участник рассказал, что начал вести инстаграм-страницу в 2013 году. Сейчас он также активно пользуется этой социальной сетью и вызвал на батл Регину Тодоренко и Ольгу Горбачеву. В его шапке профиля написано, что он может быть ведущим на любом празднике.

Лягушонок пригласило Олю Полякову на танец. Это произошло после того, как она поинтересовалась, умеет ли участник танцевать. Но определиться, кто же может скрываться под костюмом Лягушонка звездным детективам не удалось.

Песня: Quest Pistols Show – "Белая стрекоза любви"

Буряк

В подсказке Буряк рассказал, что характер и жажда побед у него формировались еще с детства, когда он пытался во всем превзойти старшую сестру. В 8 месяцев он начал ходить, а в 2 года знал весь алфавит. Родители Буряка иногда наказывали его. Они строгие, но изобретательные. Ставили его не в угол, а на стул посреди комнаты под люстрой. Именно поэтому он прекрасно чувствует себя среди света фонарей на сцене.

Этот персонаж поразил судей и еще больше запутал их. Дзидзьо спросил Буряка, что ему сказали на "Червоний руте", что он обиделся. Участник поделился, что там думали, что он "сорняк". Звездные детективы предположили, что это может означать изменение сценического образа.

Песня: Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix

Стрекоза

Участница подсказала, что у них с Андреем Данилко и Олегом Винником есть общий факт биографии. Если бы она росла рядом с судьями, то называла бы их Польша, Веник, Хомка, Каменюка, Данил. В детстве сверстники дали ей прозвище, которое означает "слуга Бога".

Олег Винник обратил внимание на картину, которая была в подсказке. Там были изображены девушки с рыжими волосами. Оля Полякова вспомнила, что Стрекоза отмечала, что у нее двое детей. Звездные детективы предположили, что под костюмом скрывается Светлана Тарабарова. Стрекоза решила подсказать судьям, что старше Насти Каменских.

Песня: LP – Lost on You

Солнце

Участница рассказала, что она центральная фигура и все вращается вокруг нее. Также Солнце отметила, что во Вселенной есть только одна звезда, которая похожа на нее, как две капли воды. И назвали ее в часть выдающегося императора.

Солнце поделилась, что когда-то очень давно она со звездами собиралась в теплом месте. Тогда они все вместе создавали маленькую галактику.

Песня: Лариса Долина – "Стена"

Носорог

Персонаж "Маски" рассказал, что 3 раза он был помолвлен. Дважды у него все случилось с любовью, а однажды – по контракту. Он горячий и крепкий мужчина, но иногда ему бывает одиноко без женской заботы.

Носорог рассказал, что лично знаком с Олей Поляковой в реальной жизни. Также он признался, что профессионально занимался спортом.

Песня: Оля Полякова – "Номер один"