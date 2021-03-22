Украинская певица Злата Огневич стала звездной гостьей 9 выпуска шоу "Маска". Знаменитость вышла на сцену в костюме ворона. Исполнительница призналась, что ей очень понравилось выступать в таком формате и она стремится быть участницей второго сезона.

Шоу "Маска" продолжает ошеломлять зрителей. В частности, уже третий эфир подряд на сцену выходили специальные гости, которые пытались запутать судей и зрителей.

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Злата Огневич о выступлении на "Маске"

Злата Огневич выступила в 9 выпуске. Звездные детективы были уверены, что она прячется под костюмом Солнца, однако исполнительница удивила их, сняв маску Ворона. Певица отметила, что ей очень понравилось выступать и она стремится быть участницей второго сезона.

Самое крутое и загадочное шоу страны! Я в восторге от костюмов, номеров и наших звездных детективов! Я старалась вас запутать максимально и мне это удалось. Ворон всех благодарит за поддержку и любовь, передает, что у него сегодня хорошее настроение и аппетит!

– написала в публикации Огневич.

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В комментариях подписчики Златы отмечают, что ей действительно удалось удивить, ведь большинство было уверено, что она выступает на сцене "Маски" как Солнце.