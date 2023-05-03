Злата Огневич прилетела в Мексику на свадьбу участника "Холостячки": впечатляющие фото

Украинская певица Злата Огневич отправилась в Мексику, чтобы посетить свадьбу своего друга, участника "Холостячки-2" Андрея Хветкевича и его партнера, колумбийца Фелипе. Сейчас идет подготовка, чтобы гости познакомились между собой.

Своим путешествием в Мексику Огневич поделилась в Instagram-stories. На этой неделе пройдет пышное торжество в канун свадьбы.

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По словам певицы, мероприятие проходит в городке Пуэрто-Вальярта. на одной из роскошных вилл. Андрей Хветкевич перед самой церемонией устроил вечер знакомств, чтобы все гости могли пообщаться друг с другом.



Злата Огневич уехала в Мексику на свадьбу / Фото с ее инстаграм-сторис

Впереди неделя в Мексике, в удивительном Пуэрто-Вальярта! Это очень волнующее событие – свадьба Андрея Хветкевича. А я постараюсь жить здесь и сейчас, чувствуя и проживая все моменты. Я благодарна за возможность быть здесь,

– написала Огневич.

Злата для этого события выбрала шикарное платье от украинского бренда. Кроме того, звезда рассказала об атмосфере мероприятия.



Злата Огневич уехала в Мексику на свадьбу / Фото с ее инстаграм-сторис

Интересно, что Хветкевич пригласил в Мексику еще нескольких своих друзей из Украины. Но большинство гостей – это родственники Фелипе.

Смотрите фото из Мексики, куда уехала Злата Огневич:

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