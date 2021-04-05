У знаменитой украинской певицы Златы Огневич был старший брат, которого она никогда не видела. Мальчик трагически погиб в возрасте 6 лет – он утонул на глазах у мамы. Как женщина пережила потерю, узнавайте дальше.

У родителей артистки Анны и Леонида Бордюг родился первенец – сын, которого они назвали Игорьком. Злата Огневич впервые рассказала о его смерти несколько лет назад, не обнародуя никаких подробностей. Теперь она осмелилась поделиться, как ее родные пережили внезапную потерю.

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Как мама Златы Огневич пережила смерть сына

О смерти брата Игорька Злата Огневич узнала случайно, когда нашла в одном из шкафов с бельем не свои детские рисунки. Тогда мама впервые рассказала дочери, что ее старший брат утонул, когда ему было 6 лет.

Даже ребенком певица поддерживала родителей и ездила с ними на могилу мальчика в Кривой Рог. Женщина тяжело переживала потерю сына. Она старалась не вспоминать о трагедии, будто это был сон.

Чтобы это пережить, надо когда приходят мысли, сразу от них уходить, переключаться на другой объект. Вытравливать из головы, что этот период жизни у тебя был. Я не позволяла себе плакать, рассказывать, жаловаться всем, это же невозможно,

– поделилась Анна Бордюг.

"Моя мама невероятно сильная женщина. Я не знаю, где можно найти в себе силы, чтобы после такой трагедии жить дальше. Ему было 6 лет, это уже полноценная личность", – подчеркнула артистка.

Злата Огневич о смерти старшего брата: смотрите видео онлайн

Отметим, не так давно Злата Огневич рассказала о еще одной личной драме. Она стала жертвой афериста, сама об этом не догадываясь. Мошенник от ее имени обманул известный бренд на 5 тысяч долларов.