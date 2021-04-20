Недавно артистка презентовала новую песню "Я твоя єдина", заявив, что этот сингл станет саундтреком ее предстоящей свадьбы. Как выяснилось, о браке Злата Огневич заговорила неспроста. Сейчас в жизни звезды есть несколько мужчин, один из которых может стать ее женихом.

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Я устроила кастинг, я себе выбираю. Пока все в режиме общения. Когда я пойму, что среди этих мужчин есть тот, с которым я хочу пойти на серьезное свидание, конечно, он останется один,

– заинтриговала артистка.

В то же время Злата Огневич задумывается о свадьбе. Она призналась, что не мечтает о грандиозном праздновании с несколькими сотнями гостей. Певица хочет скромную церемонию в кругу самых близких, а сэкономленные средства готова потратить на роскошный медовый месяц.

"Эти деньги лучше потратить на путешествие, на эмоции, чем звать 200 людей, накрывать стол. Мы пригласим наших друзей, которых мы знаем, моих родителей и родителей жениха", – подчеркнула Злата Огневич.

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