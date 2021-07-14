Журналисты рассекретили таинственного бойфренда Alyona Alyona

Успешная украинская рэперша Alyona Alyona несколько месяцев находится в романтических отношениях. Звезда рассказывает об отношениях, однако не афиширует личность бойфренда. Но СМИ выяснили, что рэперша встречается с блогером и рэпером Денисом.

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona после нескольких неудачных романов нашла свою любовь. Она откровенно делилась с аудиторией деталями отношений, в частности, пара планирует жить вместе. Однако звезда не хочет рассекречивать личность бойфренда.

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Кто является бойфрендом Alyona Alyona

Желание артистки не помешало папарацци. Журналисты недавно подловили рэпершу в Киеве, когда та садилась в такси вместе с белокурым стройным парнем. Она якобы нежно его обнимала.



Alyona Alyona в такси с бойфрендом / Скриншот из ютуба

Впоследствии СМИ разоблачили загадочного юношу – им оказался начинающий рэпер и блогер Денис, который снимает провокационные ролики под ником YOXDEN. Также пару увидели в одной компании на отдыхе в Египте.

Предполагаемый бойфренд Alyona Alyona недавно снял видео, где предстал в сером костюме с клетчатым галстуком. Примечательно, что такой наряд был на парне на фото, которыми рэперша объявила о новых отношениях. Это видео Alyona Alyona прокомментировала и написала "Кайф".



Alyona Alyona с бойфрендом / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Что известно о новых отношениях Alyona Alyona