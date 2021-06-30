В откровенной заметке Alyona Alyona вспомнила, что в предыдущих отношениях они с парнем "жили на ее территории". Тогда бывший переехал к ней в Барышевку и, похоже, было это до выхода клипа на трек "Рыбки", который и сделал девушку популярной. На этот раз таинственный бойфренд приглашает репершу ​​к себе.

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Я должна переехать к нему. Его квартира расположена дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков, готовой кулинарии и центральных улиц,

– рассказала Alyona Alyona.

Однако звезду беспокоит не только район, в котором они будут жить, но и обычные вопросы. Она не знает, куда девать свое "нажитое" – вазоны и открытки от фанов. Кроме того, реперша опасается, что быт разрушит их отношения, ведь они кардинально разные люди.

"Он хочет собачку, а я люблю котов. Меня вечно нет дома, а он работает дома. Он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками", – добавила Alyona Alyona.

Вместе с тем знаменитость рада, что они с бойфрендом смогут "чаще видеться, заботиться друг о друге и создавать свою семью". Новый пост она дополнила забавным фото с избранником, которое повторила за Джастином Бибером и Хейли Болдуин. Alyona Alyona приложила ноги любимого к лицу, накрасив ему ногти зеленым лаком.

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Что известно о новых отношениях Alyona Alyona