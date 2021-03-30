Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко не будет комментировать конкурс Евровидение в прямом эфире. Он уволился с "Суспільного", поскольку согласился комментировать "Славянский базар" в Беларуси.

По словам главы вещателя "Суспільне" Зураба Аласании, Мирошниченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Произошло это сегодня, 30 марта, и оно вступит в действие с 31 марта. Также Тимур в заявлении попросил компенсировать неиспользованные отпуска.

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Тимур Мирошниченко точно не будет вести и не будет комментировать Евровидение на "Суспільне" – он написал заявление на увольнение по своему желанию. Думаю, именно потому, что принял предложение "Базара" и понимал, что реакция компании будет негативной. Но это мои догадки – факт в том, что заявление подписано,

– отметил Аласания.

Стоит добавить, что информацию о том, что Мирошниченко стал ведущим мероприятия в Беларуси, подтвердили и представители "Славянского базара". Событие состоится в Витебске с 14 по 19 июля. Что интересно, конкурс Евровидение пройдет значительно раньше – с 18 по 22 мая.

Впрочем, не только Мирошниченко станет гостем зарубежного фестиваля – там также будут выступать Ирина Билык, Олег Винник, а также Таисия Повалий и MARUV, которые активно гастролируют по России.

Славянский базар – это музыкальный и художественный фестиваль, который ежегодно проводится в Витебске с 1992 года. Он финансируется из бюджета Беларуси и России и проводится под патронатом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Что известно о Евровидении и ведущих?