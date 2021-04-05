Недоразумения вокруг белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" не утихают. Сначала одним из ведущих объявили Тимура Мирошниченко, но после его отказа в списке приглашенных оказался Андрей Доманский.

Что один, что второй украинский ведущий отрицают свое присутствие в мероприятии, которое финансируется бюджетом Беларуси и России. После того, как имя Андрея Доманского появилось на сайте фестиваля, он заявил, что его кандидатуру действительно рассматривали, но официального согласия с его стороны "не было и не будет".

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Уважаемые белорусы, я не еду на "Славянский базар". Вынужден был закрыть комментарии (в заметке Инстаграма, – Showbiz 24) из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, не смотря на эмоции, выражали свою точку зрения в уважительной форме,

– подчеркнул ведущий.

Что интересно, участие ведущего Тимура Мирошниченко, который якобы уволился с "Общественного" и отказался вести Евровидение-2021 в прямом эфире (впоследствии он опроверг это заявление), до сих пор указано на сайте "Славянского базара":

– на церемонии открытия фестиваля вместе с белорусскими и российскими ведущими;

– и на закрытии события вместе с белорусскими ведущими (днем ранее вместо него была фамилия Андрея Доманского, сообщают в "Обозреватель").



Имя Тимура Мирошниченко на сайте "Славянского базара" / Скриншот с сайта