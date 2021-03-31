Украинский телеведущий отреагировал на новость об увольнении из компании "Суспільного", которая занимается организацией Евровидения. Он и в самом деле уволился, правда, просто перешел на другие условия работы, чтобы работать по совместительству.

Мирошниченко будет комментировать Евровидение

Мирошниченко также заявил, что не будет ведущим на "Славянском базаре" в Беларуси летом 2021 года. Эмоциональное сообщение о реакции на слова Зураба Аласании – главы Национальной телерадиокомпании Украины – Тимур оставил в своем профиле в сети.

К теме Тимур Мирошниченко больше не будет комментатором Евровидения

Я не еду на "Славянский базар". Я продолжаю комментировать Евровидение! Это два четких факта, с которыми я спокойно жил весь день, пока журналисты некоторых сомнительных изданий и соцсети не "отправили меня в этом году на мероприятие Лукашенко" и не "уволили из "Суспільного" за сотрудничество с диктатором". Немного правды и абсолютная ложь в сумме дают взрывную смесь,

– заявил Мирошниченко.

Он пояснил, что с 31 марта и в самом деле не будет сотрудником "Суспільного", но заявление он написал еще 2 недели назад, а не 30 марта, как это заявил Аласания в издании MediaSapiens. Ведущий добавил, что был работником компании лишь дважды в год – в мае, когда комментирует песенный конкурс Евровидение, и в ноябре, когда комментирует детский конкурс. Следовательно, он перешел с основного места работы на работу по совместительству.

"Поэтому я продолжаю быть голосом конкурса и для "Суспільного", и для миллионов украинцев", – отметил Мирошниченко.

Мирошниченко о "Славянском базаре"

Он также опроверг заявление, что будет ведущим "Славянского бараза" в Беларуси, который финансируется бюджетом России и Беларуси. Несмотря на то, что его участие в фестивале до сих пор размещено на сайте фестиваля в списке заявленных гостей, Тимур опроверг свою причастность к мероприятию.

Славянский базар. Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд ли фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам,

– добавил Тимур.



Тимур Мирошниченко до сих пор находится в списках ведущих "Славянского базара" в Беларуси / Скриншот из сайта мероприятия

В заметке мужчина также обратился к Зурабу Аласании, отметив, что его комментарий по меньшей мере удивил.

Стоит добавить, что среди украинских звезд на "Славянском базаре" будут выступать Олег Винник, Ирина Билык, Таисия Повалий и MARUV.