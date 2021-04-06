После отказа Мирошниченко и Доманского: "Славянский базар" выбрал новую ведущую
После того как известные украинские шоумены отказались быть ведущими белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар", на эту роль пригласили Оксану Антонюк. Она работает в ансамбле Вооруженных сил Украины.
Источник:сайт "Славянского базара"
Организаторы "Славянского базара" выбрали уже третьего ведущего торжественного открытия фестиваля от Украины. На официальном сайте обнародовали имя Оксаны Антонюк режиссера-постановщицы ансамбля песни и танца ВСУ, принимавшей участие в мероприятии последние 20 лет. Правда, как сообщает "Детектор медиа", женщина узнала о своем назначении от журналистов.
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Оксана Антонюк заверила, что не получала приглашения от "Славянского базара", и предположила, что ее имя указали, чтобы "заявить кого-то от Украины". Сейчас она не может ответить, согласится ли ехать на фестиваль в Витебск.
"Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать", – ответила Оксана Антонюк.
Оксана Антонюк / Фото с фейсбук-страницы
Похоже, режиссер ансамбля Вооруженных сил Украины не видит проблемы в том, что "Славянский базар" частично финансируется бюджетом России. Она считает, что "лишь искусство способно изменить ситуацию между народами".
Что известно о ведущих "Славянского базара" от Украины
- Сначала шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим музыкального фестиваля, отказался быть причастным к событию, которое "в этом году вряд ли может остаться в стороне от политики".
- Тогда появились слухи об увольнении Мирошниченко из "Суспильного" и его отказе от комментирования Евровидение-2021. Впоследствии он опроверг это заявление.
- Следующим ведущим от Украины сделали Андрея Доманского. Однако официального согласия с его стороны "не было и не будет".
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