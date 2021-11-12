Как живут участники 1 сезона "Холостячки": фото мужчин

Пока зрители наблюдают за тем, как певица Злата Огневич ищет любовь во втором сезоне "Холостячки", мы решили вспомнить участников предыдущего сезона реалити-шоу. Как они живут сегодня – узнавайте дальше.

Участие в телепроектах – это прекрасная возможность завоевать расположение публики, получить пиар. Даже те участники, которые не ставили перед собой целью известность после "Холостячки", получили ее.

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Кто-то из мужчин уже нашел свою любовь, а некоторые до сих пор в поисках. Далее смотрите, как участники популярного шоу живут сейчас.

Андрей Рыбак

Радиоведущий возобновил отношения с девушкой Алиной, с которой разошелся перед участием в проекте. Теперь пара не скрывает чувств и часто делится в соцсетях совместными фото. Андрей рассказывал, что извинялся перед любимой за то, что бросил ее и ушел на "Холостячку", однако теперь они счастливы вместе и рады, что все сложилось именно так. 26 сентября их истории исполнился год и Рыбак стремится, чтобы она не заканчивалась.

Андрей Рыбак с любимой / Фото из инстаграма ведущего

Андрей Шатырко

В сети были слухи относительно романа Андрея с блогершей и многодетной мамой Софией Стужук. Месяц он прожил вместе с ней и ее детьми в Лос-Анджелесе, они часто проводили время вместе, однако отношения не сложились. Впоследствии оказалось, что Шатырко и Стужук несколько раз прекращали и возобновляли общение, однако недавно Андрей заявил, что теперь их общение окончательно закончилось.

Сейчас Шатырко развивает собственный бизнес, проводит марафоны по энергии, в которых уже приняли участие более 62 тысяч человек.

Жизнь Андрея Шатырко после "Холостячки" / Фото из инстаграма Шатырко

Евгений Ковтуненко

Юрист и ресторатор после участия в реалити-шоу начал активно развивать личный блог в инстаграме. Евгений часто бывает в компании блогеров, много путешествует, посещает различные вечеринки и выступает перед публикой. Большую часть времени он уделяет ресторану и юриспруденции. Недавно в разговоре мужчина рассказывал нам, что его работа связана со многими важными встречами, которые помогают развивать бизнес в разных сферах. Успешный мужчина все еще находится в поисках своей любви.

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Жизнь Евгения Ковтуненко после участия в "Холостячке" / Фото из инстаграма Ковтуненко