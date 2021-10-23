Весной София и Андрей вместе пробыли месяц в Лос-Анджелесе. Там отдыхали вместе с детьми и мамой блогера. Длительное время они близко общались, в сети даже обсуждали вероятный роман. Но оказалось, что между ними была дружба, а, возможно, даже ее не было.

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Андрей Шатырко о Софии Стужук и Игоре Пустовите

Мужчина подчеркнул, что шокирован с поведения Софии, ведь она переходит из одних абьюзивных отношений в другие. А также блокирует его страницу в инстаграме. В высказываниях Шатырко не сдерживался и даже использовал нецензурную лексику.

Андрей намекнул, что новым избранником Стужук стал известный блогер Игорь Пустовит, который недавно оскандалился на интервью, которое касалось его развода с Сашей Пустовит.

И твоему очередному избраннику я сегодня в глаза сказал все на улице. И о том, как он х**во поступил с бывшей женой. Шантажировать экс-возлюбленную и мать детей – это п**дец. Говорить гадость о женщине, с которой ты жил 6 лет, – ты мастер, Игорь,

– обратился Андрей к Пустовиту и Стужук.

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Отметим, после возвращения из Лос-Анджелеса София отмечала, что они с Андреем просто друзья, не удается построить романтические отношения. Впоследствии она полетела на Мальдивы со спортсменом из Амстердама, но объяснила, что они оба поняли, что не пара. А недавно в инстаграм-сториз Стужук появился новый мужчина, однако его личность она не рассекретила.

Теперь Андрей Шатырко рассказал, что они лишь на днях возобновили общение, но он понял, что это бессмысленно. После того как София рассказывала об абьюзивных отношениях с бывшим мужем Дмитрием Стужуком, который умер в октябре прошлого года, она начала тесно общаться с Игорем Пустовитом, который на всю страну унизил экс-жену.

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Текст публикации Андрея Шатырко:

Я в шоке. Соня, мы в пятницу возобновили общение, но сегодня я понял, что это бессмысленно. Из абьюза в абьюз. Чем ты думаешь? Меня в этой х*рне не будет. Можешь блокировать меня, сколько вздумается. Я честный и это главное.

И твоему очередному избраннику я сегодня в глаза сказал все на улице. И о том, как он х**во поступил с бывшей женой. Шантажировать экс-возлюбленную и мать детей – это п**дец. Говорить гадость о женщине, с которой ты жил 6 лет, – ты мастер, Игорь. Украина это увидела. А вот сегодня в мужском диалоге со мной на улице ты начал съезжать и говорить что угодно. Веселитесь. I'm off. И не забудьте мене заблокировать. Что Стужук, что Пустовит.

София Стужук и Игорь Пустовит сообщение Андрея Шатырко пока не прокомментировали.