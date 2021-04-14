Украинский блогер Андрей Шатырко, который принимал участие в шоу "Холостячка", завязал очень тесные отношения с вдовой-блогершей Софией Стужук. В прошлом году у женщины умер экс-муж Дмитрий от коронавируса. Сейчас пара постоянно проводит время вместе.

Несколько дней назад Андрей Шатырко вместе с Софией и ее тремя детьми полетели временно жить в Лос-Анджелес. Сейчас они планируют там остаться на 1,5 месяца. Они сняли большой дом недалеко от океана.

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Ну что, готовы ближайшие 1,5 месяца наблюдать за приключением нашей банды / команды / семейки в Лос Анджелесе?

– подписала снимки София Стужук.

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Между Стужук и Шатырко – роман?

Сейчас ни один из них не раскрывает деталей отношений между ними, но София часто подчеркивает то, что они – семья. Мужчина охотно проводит свое время вместе с детьми и во всем помогает Софии. Они часто вместе фотографируются и дают повод для различных слухов.

Фанаты неоднократно спрашивали пару в инстаграм-сториз, вместе ли они, но те лишь таинственно отвечали, что "время все покажет". В комментариях к сообщениям, где София и Андрей позируют вместе, фанаты пишут, что они как вероятная пара очень гармоничны и счастливы.

"Вы как-то даже похожи. Соня, желаю вам счастья!";

"Счастье тебе Сонечки, ты это заслужила";

"Как вы хорошо все вместе выглядите! Замечательные";

"Какие вы хорошие и отличные. Просыпаюсь и сразу смотрю сериал о Соне";

"Божечки-кошечки, как вы круто вместе выглядите. Вот это прям ваш муж, вы на одной волне! Прекрасные";

"Так непривычно видеть другого человека рядом";

"Уже раскройте это таинственное путешествие".

Стоит напомнить, что бывший муж Софии Стужук умер в 2020 году из-за осложнений от коронавируса. У них осталось трое детей – Давид, Лола и Оливия.