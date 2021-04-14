Шатырко из "Холостячки" полетел в Лос-Анджелес: какая звездная подруга составила компанию
Украинский блогер Андрей Шатырко, который принимал участие в шоу "Холостячка", завязал очень тесные отношения с вдовой-блогершей Софией Стужук. В прошлом году у женщины умер экс-муж Дмитрий от коронавируса. Сейчас пара постоянно проводит время вместе.
Источник:инстаграм Софии Стужук
Несколько дней назад Андрей Шатырко вместе с Софией и ее тремя детьми полетели временно жить в Лос-Анджелес. Сейчас они планируют там остаться на 1,5 месяца. Они сняли большой дом недалеко от океана.
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Ну что, готовы ближайшие 1,5 месяца наблюдать за приключением нашей банды / команды / семейки в Лос Анджелесе?
– подписала снимки София Стужук.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Между Стужук и Шатырко – роман?
Сейчас ни один из них не раскрывает деталей отношений между ними, но София часто подчеркивает то, что они – семья. Мужчина охотно проводит свое время вместе с детьми и во всем помогает Софии. Они часто вместе фотографируются и дают повод для различных слухов.
Фанаты неоднократно спрашивали пару в инстаграм-сториз, вместе ли они, но те лишь таинственно отвечали, что "время все покажет". В комментариях к сообщениям, где София и Андрей позируют вместе, фанаты пишут, что они как вероятная пара очень гармоничны и счастливы.
- "Вы как-то даже похожи. Соня, желаю вам счастья!";
- "Счастье тебе Сонечки, ты это заслужила";
- "Как вы хорошо все вместе выглядите! Замечательные";
- "Какие вы хорошие и отличные. Просыпаюсь и сразу смотрю сериал о Соне";
- "Божечки-кошечки, как вы круто вместе выглядите. Вот это прям ваш муж, вы на одной волне! Прекрасные";
- "Так непривычно видеть другого человека рядом";
- "Уже раскройте это таинственное путешествие".
Стоит напомнить, что бывший муж Софии Стужук умер в 2020 году из-за осложнений от коронавируса. У них осталось трое детей – Давид, Лола и Оливия.
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