За тем, как Злата Огневич ищет любовь на реалити-шоу "Холостячка", уже два месяца наблюдает вся страна. Особое внимание приковано к участникам, ведь у зрителей уже есть свои фавориты. Не секрет, что участие в телепроектах приносит популярность в социальных сетях. Какие фото можно найти на страницах мужчин в социальных сетях – смотрите дальше.

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Максим Тарапата

Возраст : 32 года

: 32 года Город : Шанхай, Киев

: Шанхай, Киев Чем занимается : соучредитель нескольких компаний в Шанхае

: соучредитель нескольких компаний в Шанхае Увлечения: серфинг, лыжи, вокал, сальса, умеет каллиграфически писать иероглифы.

Что Максим Тарапата публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Максима Тарапаты

Дмитрий Шевченко

Возраст : 37 лет

: 37 лет Город : Львов

: Львов Чем занимается : владелец клининговой компании, строительной компании, студии дизайна

: владелец клининговой компании, строительной компании, студии дизайна Увлечения: спортзал, бокс, кикбоксинг.

Что Дмитрий Шевченко публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Дмитрия Шевченко

Андрей Хветкевич

Возраст : 38 лет

: 38 лет Город : Тулум

: Тулум Чем занимается : владелец IT-компании

: владелец IT-компании Увлечения: фридайвинг (чемпион Украины и США)

Что Андрей Хветкевич публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Андрея Хветкевича

Андрей Задворный

Возраст : 32 года

: 32 года Город : Киев

: Киев Чем занимается: владелец производства деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10

владелец производства деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10 Увлечения: парапланеризм, малая авиация, баскетбол, тайский бокс, дайвинг, путешествия.

Что Андрей Задворный публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Андрея Задворного

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