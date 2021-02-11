Украинский блогер и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Шатырко уже около года общается с инстаграм-блогершей Софией Стужук. В прошлом году она потеряла экс-супруга и отца ее 3 детей Дмитрия из-за COVID-19.

О неожиданной дружбе между двумя инстаграм-знаменитостями стало известно недавно. В сети начали появляться совместные фото Андрея и Софии, а также они вместе приняли участие в челендже по похудению.

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Андрей Шатырко и София Стужук

В одном из вопросов подписчиков в инстаграме, как давно Андрей знаком с Софией, мужчина ответил, что около года и познакомились они во время сотрудничества с его агентством. Этот же ответ опубликовала себе София на своей инстаграм-странице.



Андрей Шатырко и София Стужук рассказали о дружбе / Фото из инстаграм-сторис Стужук

В частности, Андрей Шатырко принял участие в интернет-челендже, где в течение 30 дней должен правильно питаться и заниматься спортом. Он передал "эстафету" Софии Стужук, однако она призналась, что в первый день провалила челлендж, поскольку не ходила в спортивный зал. Впрочем, она добавила, что взамен ничего не ела и пила только соки.



Андрей Шатырко приобщил к челленджу Стужук / Фото из инстаграм-сторис Стужук

Впрочем, несмотря на дружеские отношения между блогерами, у Андрея начали часто появляться посты с цитатами о любви и отношениях. А под одним из них София Стужук оставила "эмоджи" в виде трех сердец.



София Стужук интригующее комментирует сообщения Шатырко / Фото "Новое Время"

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Вероятно, они сдружились на фоне личных потерь: Андрей был влюблен в Ксению Мишину в проекте "Холостячка", впрочем, она выбрала другого – Александра Эллерта, а София Стужук, хотя и была разведена с Дмитрием Стужуком, но очень тяжело перенесла его смерть из-за осложнений коронавируса. У нее осталось трое детей – сын Давид и дочери Лола и Оливия.