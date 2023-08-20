Жизнь дала нам еще один шанс, – Женя Галич с побратимами попал в ДТП: в каком состоянии певец

Лидер группы О.Torvald Женя Галич сейчас воюет в рядах ВСУ. На днях он шокировал подписчиков кадрами изуродованного автомобиля, в котором ехал с собратьями. Выяснилось, что защитники попали в ДТП.

К счастью, исполнитель и другие пассажиры остались в живых. Как отметил Евгений, жизнь дала им второй шанс. Следовательно, он готов бороться дальше.

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Женя Галич с побратимами попал в ДТП

На фото, которые артист выставил в инстаграмм-сторис, видно, что сильно повреждены лобовые стекла и крыша машины.

Сегодня у меня и у побратимов день рождения. Спасибо ангелу-хранителю,

– отметил Евгений.

"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит, мы здесь нужны. Поборемся", — добавил исполнитель.



Женя Галич попал в ДТП / Скриншот с инстаграмм-сторис



Женя Галич попал в ДТП / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о вступлении Жени Галича в армию: главное

Первые несколько месяцев полномасштабного вторжения певец помогал украинской армии во Львове. Он хотел вступить в войско, однако тогда его не принимали ни в ВСУ, ни в ТРО.

В армию мужчина вступил в середине апреля. Из его группы на фронте тоже находится гитарист – он воюет в "самом аду".

Родные певца – жена Валерия с детьми – с начала полномасштабной войны находятся за границей. Сейчас они живут в Польше и пока не возвращаются в Киев, потому что ситуация в стране нестабильна.