К счастью, исполнитель и другие пассажиры остались в живых. Как отметил Евгений, жизнь дала им второй шанс. Следовательно, он готов бороться дальше.

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Женя Галич с побратимами попал в ДТП

На фото, которые артист выставил в инстаграмм-сторис, видно, что сильно повреждены лобовые стекла и крыша машины.

Сегодня у меня и у побратимов день рождения. Спасибо ангелу-хранителю,

– отметил Евгений.

"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит, мы здесь нужны. Поборемся", — добавил исполнитель.



Женя Галич попал в ДТП / Скриншот с инстаграмм-сторис



Женя Галич попал в ДТП / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о вступлении Жени Галича в армию: главное

Первые несколько месяцев полномасштабного вторжения певец помогал украинской армии во Львове. Он хотел вступить в войско, однако тогда его не принимали ни в ВСУ, ни в ТРО.

В армию мужчина вступил в середине апреля. Из его группы на фронте тоже находится гитарист – он воюет в "самом аду".

Родные певца – жена Валерия с детьми – с начала полномасштабной войны находятся за границей. Сейчас они живут в Польше и пока не возвращаются в Киев, потому что ситуация в стране нестабильна.

К слову, лидер группы О.Torvald Женя Галич вырос в русскоязычной семье, поэтому общался на русском. Однако уже с началом полномасштабного вторжения перешел на украинский язык. Певец откровенно признался, что свой выбор говорить и писать на украинском сделал из-за того, что ему стал отвратительным русский язык.