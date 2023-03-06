Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала. Он признался, что недавно был в отпуске 9 дней, так что смог увидеться с родными.

Интересно Через год люди устали, – Женя Галич ответил, кому должны вручать повестки.

Как сейчас живет семья Жени Галича

Артист откровенно сказал, что раньше они обсудили важные вопросы – что бы ни произошло и как бы ни сложилась ситуация, что они не откладывают жизнь.

Они живут полноценной жизнью, учатся, развиваются. Например, будь они сейчас в Украине, то наш дом расположен за городом. Это нужно было бы через все блокпосты проезжать, офлайн школы нет, садика офлайн нет. А там все есть,

– рассказал Женя Галич.

Он объясняет, что не хотел бы ставить жизнь детей на паузу. "Они знают, что в стране идет война, мы с ними говорим. Я рассказываю, что происходит, чтобы они не думали, что все закончилось, как только они уехали в Польшу", – добавил певец.

Почему Галич не забирает семью в Украину

По его словам, дети готовятся, что вернутся и своим опытом, полученным за границей, будут делиться здесь, в этой стране. "Восстанавливать эту страну, делать ее лучше. Мы об этом говорим, может, не каждый день, но говорим", – сказал Галич.

Женя объясняет, что именно поэтому его семья не возвращается в Киев, потому что здесь пока нестабильная обстановка.

И мне гораздо проще отвечать только за себя и за своих подчиненных или собратьев. Будь здесь моя семья, это было бы гораздо труднее. К счастью, они в Варшаве, а я выполняю свои задачи,

– заявил Галич.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео

К слову, лидер группы O.Torvald в первые дни полномасштабной войны отправил свою жену с детьми за границу, а сам перебрался во Львов, чтобы волонтерить для ВСУ. Первые месяцы он помогал бойцам, но уже в апреле вступил в армию. Из его группы на фронте тоже находится гитарист – он воюет в "самом аду".

Напомним, что почти год назад Женя Галич опубликовал эмоциональное обращение своего сына к россиянам. В свои четыре года мальчик понимал, что Путин напал на Украину. Он назвал его тупым и приказал убираться из его Родины. Смотрите милое видео – за этой ссылкой.