Украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала ракетный удар по Чернигову. Оказалось, что она находилась в городе во время обстрела.
Смотрите также За каждую жизнь будут гореть в аду – эмоциональная реакция звездного бомонда на обстрел Чернигова
Наталка Денисенко была в Чернигове на момент удара
Актриса показала в инстаграм-сториз себя вместе с сыном Андреем, вероятно, в укрытии.
Мы в Чернигове только пережили такой взрыв. Дети испугались очень. Баллистика. Попадание возле центра города, драмтеатра,
– поделилась Наталка Денисенко.
Наталка Денисенко об обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Звезда также показала жуткие последствия обстрела. Она призналась, что планировала идти туда гулять, но взрыв застал дома.
"Мы собирались идти сюда гулять, но я долго собиралась и взрыв мы застали дома. Очень много погибших и раненых. Обломки разлетелись по всему центру".
Наталка Денисенко об обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о ракетном ударе
- Около 11:30 в Чернигове раздался взрыв. Российские оккупанты нанесли удар баллистике по центру города. Владимир Зеленский рассказал, что поврежден драмтеатр, площадь и политехника.
- Во время удара горожане были на улицах и возвращались из храмов с посвященными яблоками в праздник Спаса. По состоянию на 15:30 известно о 117 пострадавших и семи погибших (среди них – 6-летний ребенок) в Чернигове.
- 19 августа в Чернигове проходила выставка дронов. Мероприятие было анонсировано публично, но место сообщали только участникам. Инициатор сообщила, что событие было согласовано с местными властями, но пресс-служба Черниговского городского совета сообщила, что разрешений не предоставлялось.