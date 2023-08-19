Украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала ракетный удар по Чернигову. Оказалось, что она находилась в городе во время обстрела.

Смотрите также За каждую жизнь будут гореть в аду – эмоциональная реакция звездного бомонда на обстрел Чернигова

Наталка Денисенко была в Чернигове на момент удара

Актриса показала в инстаграм-сториз себя вместе с сыном Андреем, вероятно, в укрытии.

Мы в Чернигове только пережили такой взрыв. Дети испугались очень. Баллистика. Попадание возле центра города, драмтеатра,

– поделилась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко об обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Звезда также показала жуткие последствия обстрела. Она призналась, что планировала идти туда гулять, но взрыв застал дома.

"Мы собирались идти сюда гулять, но я долго собиралась и взрыв мы застали дома. Очень много погибших и раненых. Обломки разлетелись по всему центру".



Наталка Денисенко об обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о ракетном ударе