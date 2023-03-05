Женя Галич подчеркнул, что нет смысла осуждать украинцев за русский язык. Кроме того, в эксклюзивном интервью 24 Каналу он рассказал, почему решил стать на защиту Украины.

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Почему Галич решил перейти на украинский

Певец откровенно признался, что свой выбор говорить и писать на украинском сделал потому, что ему стал отвратительным русский язык.

Он добавил, что его никто никогда не щемил за российский язык.

"Ну говори по-русски, это твой выбор, ты в Украине, ты делаешь что-то для этой страны". Поэтому для меня это не было столь враждебно. Мне казалось, что ничего страшного в этом нет", – объяснил Евгений.

Нельзя осуждать русскоязычных

Галич считает, что нет смысла осуждать тех людей, которым трудно перейти на украинский полностью, со временем они обязательно это поймут.

Я думаю, что все дети должны изучать и говорить в семьях на украинском, это важно. Нельзя оказывать давление на тех людей, которые сформировались как личности в Советском Союзе. На них нельзя давить,

– заявляет музыка.

Лидер группы А. Torvald отметил, что телерадиовещание и все, что может происходить публично, должно быть украинским для того, чтобы люди понимали и отделяли себя от страны-агрессора.

"Например, если в семье родители разговаривают на русском, им нужно со своими детьми начать разговаривать на украинском, чтобы на этом поколении русский язык исчез из нашего употребления", – сказал он.

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На каком языке говорят его дети

Галич рассказывает, что его дети говорят украинском, а теперь еще и на польском языке, даже между собой.

Им строго-настрого запрещено смотреть, слушать, видеть любой контент на русском языке. И они сами понимают это. Когда включают что-то русское, такие: "Ого, плохо",

– говорит Женя.

Певец добавил, что он с женой пытался с детьми говорить по-украински все это время, как только они родились.

К слову, лидер группы O.Torvald в первые дни полномасштабной войны отправил свою жену с детьми за границу, а сам перебрался во Львов, чтобы волонтерить для ВСУ. Первые месяцы он помогал бойцам, но уже в апреле он вступил в армию. Из его группы на фронте тоже находится гитарист – он воюет в "самом аду".