Украинский шоумен Владимир Остапчук недавно вернулся с Мальдив, где отдыхал с женой. Кристина Горняк все еще публикует жаркие фото из отпуска.

Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк обнародовала новые фото на своей странице. Она поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах.

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Кристина Горняк похвасталась формами

Перед камерой нотариус появилась на фоне пальм и песка. На ее лице заметна искренняя улыбка – похоже, супруги по-настоящему наслаждались отдыхом в теплых краях. Для новых фото Кристина Горняк примерила полупрозрачное белоснежное платье на тонких бретелях. Оно удачно подчеркивало тонкую талию и аппетитные ягодицы. Соблазнительная поза добавляла фото особой перчинки.

Жена украинского шоумена накинула сверху розовую рубашку, добавила образу нежности. Также аутфит дополнило большое количество аксессуаров: массивные браслеты на руках и ноге, а также серьги-кольца из жемчужин в ушах.

Кристина Горняк собрала волосы в низкий пучок для удобства. Она завершила look легким макияжем. Нотариус подчеркнула глаза черными длинными стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.



Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк



Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Отпуск супругов Остапчук на Мальдивах