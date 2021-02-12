Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк отдыхает с мужем на Мальдивах. Она поделилась эротическим снимком с пляжа в неоновом розовом купальнике.

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Кристина Горняк на днях отправились на Мальдивы. Нотариу показала жаркое фото с пляжа.

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Кристина Горняк в неоновом купальнике

Знаменитая украинская семья Кристины Горняк и Владимира Остапчука наслаждаются солнечным теплом на Мальдивах. А жена шоумена делится жаркими фото и радует аудиторию.

Перед камерой Кристина позировала на пляже. Она предстала перед объективом в неоновом розовом бикини, которое удачно подчеркнуло упругую грудь Горняк и ее роскошное тело. В руках жена Остапчука держала бокал с шампанским.

Кристина Горняк для удобства собрала волосы в аккуратный пучок. Она надела большие солнцезащитные очки и украсила уши серьгами-подвесками. Нотариу завела сеть новым откровенным фото.



Кристина Горняк / Фото с инстаграма Кристины Горняк