Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева опубликовала горячее фото в облегающем бежевом боди. Она показала роскошное тело после вторых родов.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева редко делится с поклонниками эротическими фото. Однако на этот раз она порадовала фанов откровенной фотографией.

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Илона Гвоздева в боди

Звезда обнародовала новый горячий кадр. Она предстала перед камерой на темном фоне в соблазнительной позе. Илона примерила бежевое боди с глубоким декольте. Наряд удачно подчеркнул хрупкую талию танцовщицы и ее аппетитные бедра. Заметно, что Илона Гвоздева уже вернулась в форму после вторых родов.

Длинные волосы хореограф выровняла и распустила. На лице она сделала легкий макияж. Илона Гвоздева подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.

"В душе весна, в кадре застыла поза, в теле немного лишних килограммов. Возможно я еще не вернулась в свою идеальную форму, но то, что вижу на этой картинке, меня вполне радует. После 30 лет я поняла для себя одну важную вещь, что нужно любить и принимать себя в разных формах и состояниях. Возможно, сегодня я не идеальна для больших страниц журнала, но я идеальна для себя и своего мужчины!" – написала Илона Гвоздева под фото.



Илона Гвоздева / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Новое фото танцовщицы взбудоражило воображение поклонников: