Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной отдыхают на Мальдивах. Уже в первый день отпуска он поделился с фанатами пикантным фото.

Эротическое фото уже взбудоражило сеть и собрало немало комментариев в сети.

К слову Владимир Остапчук с женой отправились на Мальдивы: фото и видео

"Голый" Остапчук на Мальдивах

На снимке Владимир Остапчук позирует полностью обнаженным на террасе своей виллы, а рядом с ним виднеются волшебные пейзажи Индийского океана. Пикантное место Владимира прикрыла жена Кристина с помощью киви. У мужчины было удивленное лицо, а в заметке к фото он спросил: "А какой вы фрукт?", с просьбой написать свой любимый в комментариях.

Пикантным фото поразила своих подписчиков и любимая ведущего – Кристина Горняк. Она обнародовала фото в прозрачном бюстье, прикрыв интимные зоны "мазком" в фоторедакторе, а дополнила образ джинсовыми шортами, розовой рубашкой и шляпкой.

"Трендесеттеры советуют выставлять селфи! Давно я этого в ленте не делала ... практикуюсь! Добавлю красок и огня", – написала Кристина в своем профиле.