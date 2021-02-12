Украинский телеведущий и Кристина Горняк отдыхают на Мальдивских островах. Пара исполнила страстный танец-импровизацию с элементами самбы, что вызвало немало положительных эмоций у фанатов.

Новый видеоролик появился в профиле Владимира Остапчука и уже получил множество комментариев от поклонников.

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Остапчук с женой станцевали на Мальдивах

Известно, что Владимир несколько лет назад стал участником известного танцевального проекта "Танцы со звездами" вместе с партнершей Илоной Гвоздевой. Мужчина там научился танцевальным па и легко теперь их применяет на практике с любимой женой Кристиной. А она, в свою очередь, тоже увлекается танцами и в ее профиле в инстаграме даже написано "Танцующий нотариус".

Так что пара не теряет времени на отдыхе на Мальдивах и зажигает на побережье Индийского океана своими движениями. Влюбленная пара сымпровизировала танец с движениями самбы и даже с "цыганским" финалом в исполнении Остапчука. В видео также можно услышать один из латиноамериканских хитов.

Смотрите видео танца семьи Остапчук:

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Для страстного танца Кристина надела соблазнительный пляжный образ: сплошной белый купальник с кружевными вставками и рюшами и юбку в сеточку, довершив look соломенной шляпкой. Владимир в свою очередь выбрал коричневую рубашку, шорты с принтом хаки и серую шляпу.

Реакция фанатов

Крутые!

Классные!

Хорошие!

Вау! Вы такие милые и искренние.

Как круто и романтично!

Класс! Атмосфера любви, хорошего настроения и положительных эмоций!

Обольстительный и гармоничный танец для души!

Очень классно! Передали настроение и атмосферу.

Огонь! Так страстно и сексуально, браво!

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